Видеомост Москва – Дели в преддверии визита в Индию Президента Путина

3 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Дели на тему: "Российско-индийские отношения на современном этапе".



Участники в Москве:

— эксперт РСМД, профессор Дипломатической академии МИД РФ, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Андрей ВОЛОДИН;

— доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис ВОЛХОНСКИЙ;

— научный сотрудник отдела международно-политических проблем ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей КУПРИЯНОВ.



В Дели:

— экс-постпред Индии в ООН, эксперт Международного фонда Вивекананды Асок МУКЕРДЖИ;

— директор Исследовательского фонда доктора Шьяма Прасад Мукерджи Анирбан ГАНГУЛИ;

— бригадный генерал в отставке, эксперт в области кризисного урегулирования и безопасности, сотрудник Управления всесторонней оценки программ Министерства обороны Индии Рахул БХОНСЛЕ.



4 октября в Индию с официальным визитом прибывает Президент России Владимир Путин. По признанию главы индийского МИДа Сушмы Сварадж, сделанному в Москве 13 сентября, предстоящий визит должен укрепить отношения между двумя странами, а также способствовать развитию российско-индийских отношений в новых направлениях. Какие направления сотрудничества наиболее перспективны? Как идет взаимодействие России и Индии в международных организациях? В каких вопросах глобальной повестки позиции совпадают? Какой вклад наши страны вносят в обеспечение региональной безопасности? Каковы перспективы взаимной торговли в национальных валютах?

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