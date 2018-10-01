Пресс-конференция в преддверии XI Евразийского экономического форума

4 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Экономика доверия и дипломатия бизнеса: от Атлантического океана – до Тихого".



Участники:

— член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна ВАЛОВАЯ;

— советник по торговым вопросам Посольства Италии в России Никколо ФОНТАНА;

— президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио ФАЛЛИКО.



На мероприятии будут освещены основные темы и события XI Евразийского экономического форума, который пройдет в Вероне (Италия) 25 и 26 октября. Подобные мероприятия позволяют развивать не только экономические, но и гуманитарные связи между странами, несмотря на существующий санкционный режим, а также способствуют популяризации российской культуры за рубежом.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/