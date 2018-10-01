Круглый стол об образовании в эпоху цифровых технологий

4 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Учитель в цифровую эпоху".



Участники:

— научный руководитель Института образовательной политики "Эврика" Александр АДАМСКИЙ;

— руководитель тьюторской службы ОАНО "Новая школа" Дмитрий ЗЕЛИВАНСКИЙ;

— директор Института цифрового образования Московского городского педагогического университета Екатерина ЛАВРЕНОВА;

— директор ГАОУ Школа №548 "Царицыно" Ефим РАЧЕВСКИЙ.



Мероприятие состоится в канун Дня учителя, отмечаемого 5 октября. Как меняется образование в цифровую эпоху? Каково содержание такого образования? Изменится ли взаимодействие ученика и учителя? Какой учитель нужен школе новых технологий? Готовы ли к инновациям педагогические вузы?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/