Пресс-конференция о ситуации в Палестине

3 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная ситуации на Ближнем Востоке, в Палестине и вокруг палестино-израильского урегулирования.



Участники:

— председатель Высшего комитета арабских общественных организаций Израиля по мониторингу соблюдения прав арабского меньшинства, член политбюро Компартии Израиля, экс-депутат Кнессета Мохаммед БАРАКА;

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз НОФАЛЬ.



Политики поделятся своим видением ситуации в Палестине, прежде всего вокруг палестино-израильского урегулирования, дадут оценку шансам возобновления переговорного процесса на фоне деструктивных событий, происходящих в ближневосточном регионе.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/