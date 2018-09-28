2 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в преддверии China Business Forum 2018.
К участию приглашены:
— заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей ГОРЬКОВ,
— уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис ТИТОВ;
— руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей ФУРСИН;
— ректор Школы бизнеса "Синергия" Григорий АВЕТОВ.
China Business Forum 2018 – крупнейший межправительственный предпринимательский форум по бизнесу с Китаем. На одной площадке соберутся более 20-ти экспертов и 7000 участников из России, Китая и СНГ. Посольство КНР в РФ отметило важность события, нацеленного на поддержку малого и среднего бизнеса и взаимоотношений двух стран. Ключевыми темами станут идеи для бизнеса в Китае, алгоритмы покупки и доставки товаров без посредников, особенности взаимодействия с поставщиками, схемы организации продаж и проведения рекламных кампаний, автоматизация онлайн-бизнеса.
Участники форума смогут не только перенять опыт ведения бизнеса с Поднебесной у известных предпринимателей, но и прямо на форуме начать свое дело: ознакомиться с ассортиментом китайских товаров на выставке Commodity Expo, заключить контракт на поставку товаров, получить доступ к главным маркетплейсам страны, упаковать свой продукт и наладить связи с партнерами и инвесторами.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
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