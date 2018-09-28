2 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в преддверии China Business Forum 2018.



К участию приглашены:

— заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Сергей ГОРЬКОВ,

— уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис ТИТОВ;

— руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей ФУРСИН;

— ректор Школы бизнеса "Синергия" Григорий АВЕТОВ.



China Business Forum 2018 – крупнейший межправительственный предпринимательский форум по бизнесу с Китаем. На одной площадке соберутся более 20-ти экспертов и 7000 участников из России, Китая и СНГ. Посольство КНР в РФ отметило важность события, нацеленного на поддержку малого и среднего бизнеса и взаимоотношений двух стран. Ключевыми темами станут идеи для бизнеса в Китае, алгоритмы покупки и доставки товаров без посредников, особенности взаимодействия с поставщиками, схемы организации продаж и проведения рекламных кампаний, автоматизация онлайн-бизнеса.



Участники форума смогут не только перенять опыт ведения бизнеса с Поднебесной у известных предпринимателей, но и прямо на форуме начать свое дело: ознакомиться с ассортиментом китайских товаров на выставке Commodity Expo, заключить контракт на поставку товаров, получить доступ к главным маркетплейсам страны, упаковать свой продукт и наладить связи с партнерами и инвесторами.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/