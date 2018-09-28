Брифинг постпреда РК при Президенте РФ Георгия Мурадова

3 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг в формате видеомоста Москва – Симферополь на тему: "Крымская тема в ООН".



Участники в Москве:

— постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;

— историк, писатель, общественный деятель Сергей ПИНЧУК;

— адвокат, правозащитник Александр МОЛОХОВ;

— экс-глава Генической райгосадминистрации Украины Сейтумер НИМЕТУЛЛАЕВ.



Участники в Симферополе – представители СМИ.



В рамках мероприятия речь пойдет об итогах участия представителей крымских НПО в совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве (10–21 сентября) и 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве (10–28 сентября), о нервозной реакции украинской стороны, фактах преследования и прессинга крымских татар, проживающих на Украине, со стороны незаконных вооруженных формирований и официальных властей.