Мультимедийная лекция, посвященная понтификату Иоанна Павла II

2 октября в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная лекция на тему: "Иоанн Павел II: понтифик-реформатор, вошедший в историю".
Участники:
— генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь КОВАЛЕВСКИЙ;
— историк-ватиканист Алексей ЮДИН.
16 октября 1978 года архиепископ Краковский кардинал Кароль Войтыла был избран папой Римским и принял имя Иоанн Павел II. За время одного из самых продолжительных в истории понтификатов Иоанн Павел II, вошедший в историю как реформатор, стал первым главой Католической церкви, который установил контакты с другими религиями, принес покаяние в грехах ее представителей. В ходе мероприятия также прозвучат ответы на вопросы, поступившие через Интернет.
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