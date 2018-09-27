Круглый стол о катастрофической гуманитарной ситуации в Йемене

2 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: " Йемен на грани гуманитарной катастрофы".



Участники:

— старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей СЕРЕБРОВ;

— старший преподаватель департамента политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ;

— старший научный сотрудник ИМЭМО, эксперт РСМД Николай СУРКОВ.



Гражданская война в Йемене, которая длится с 2014 года, вышла на новый виток из-за недавнего провала мирных переговоров в швейцарской Женеве и обострения боевых действий вокруг порта Ходейда – ключевого канала поставки продовольствия и гуманитарной помощи на территории, подконтрольные хуситам. Там проживают около 80% населения страны, и уже сейчас люди находятся в условиях острой нехватки продуктов питания, отсутствия доступа к питьевой воде и медицинской помощи. По данным ООН, две трети йеменцев, в том числе дети, голодают. Сумеют ли хуситы отстоять Ходейду? Вынудит ли их возможная потеря контроля над портом сесть за стол переговоров? Каковы шансы перевода конфликта на путь урегулирования?



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