Праздничный концерт к 90-летию Ансамбля им. А.В. Александрова

1 октября в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный праздничный концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, приуроченный к 90-летию со дня основания крупнейшего военно-музыкального коллектива России.



Дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова – уникальное творческое явление, которым по праву гордятся наши соотечественники. За свою славную историю ансамбль завоевал сердца миллионов и получил широкое мировое признание благодаря блистательному мастерству, в основе которого – традиции, накопленные десятилетиями.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/