Пресс-конференция о поддержании здорового образа жизни в мегаполисе

2 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Здоровье в большом городе: как власти и общественные организации возвращают жителям здоровые привычки".



К участию приглашены:

— заведующая кафедрой детских болезней лечебного факультета 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Наталья ГЕППЕ;

— заведующая кафедрой факультетской терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Оксана КИСЛЯК;

— начальник Управления развития социальных коммуникаций и активного долголетия Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Андрей ПЕНТЮХОВ;

— заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Валерий СВИСТУШКИН;

— директор АНО "Культура здоровья" Марина ЧЕРНИКОВА.



Мероприятие организовано автономной некоммерческой организацией "Культура здоровья".



Будут представлены результаты социологического опроса жителей Москвы разного возраста об отношении к здоровому образу жизни. Как сохранить здоровье и активность при выходе на пенсию? Как здоровые привычки взрослых передавать детям? Как спланировать свой досуг и провести его с пользой для здоровья?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/