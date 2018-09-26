Пресс-конференция о поддержании здорового образа жизни в мегаполисе

2 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Здоровье в большом городе: как власти и общественные организации возвращают жителям здоровые привычки".
К участию приглашены:
— заведующая кафедрой детских болезней лечебного факультета 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Наталья ГЕППЕ;
— заведующая кафедрой факультетской терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Оксана КИСЛЯК;
— начальник Управления развития социальных коммуникаций и активного долголетия Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Андрей ПЕНТЮХОВ;
— заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Валерий СВИСТУШКИН;
— директор АНО "Культура здоровья" Марина ЧЕРНИКОВА.
Мероприятие организовано автономной некоммерческой организацией "Культура здоровья".
Будут представлены результаты социологического опроса жителей Москвы разного возраста об отношении к здоровому образу жизни. Как сохранить здоровье и активность при выходе на пенсию? Как здоровые привычки взрослых передавать детям? Как спланировать свой досуг и провести его с пользой для здоровья?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/