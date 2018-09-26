Пресс-конференция к 90-летию Ансамбля им. А.В. Александрова

1 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к отмечаемому в октябре 90-летию со дня основания Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова.



Участники:

— заместитель Министра обороны Российской Федерации, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ;

— начальник Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова полковник Геннадий САЧЕНЮК;

— главный администратор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова Виктор КАДИНОВ;

— солисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова Вадим АНАНЬЕВ и Максим МАКЛАКОВ.



В рамках мероприятия речь пойдет о том, как ансамбль готовится к празднованию юбилея, о предстоящих концертах, ярких страницах истории легендарного коллектива, творческих планах в юбилейном сезоне 2018/2019. По окончании пресс-конференции – праздничный концерт.



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