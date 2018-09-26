Пресс-конференция главы Росстата Александр Суринова

27 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Старт первой цифровой переписи населения".



Участники:

— заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Савва ШИПОВ;

— заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим ПАРШИН;

— руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александр СУРИНОВ;

— начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана НИКИТИНА;

— директор проектов Департамента развития бизнеса АО "РТ Лабс" (компания-разработчик интерактивной формы переписных листов) Денис ХАДАСКОВ.



Модератор – член Общественного совета при Росстате, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.



1 октября 2018 года в России начнется пробная перепись населения – первая в нашей истории, которая пройдет через Интернет и охватит всю страну.

Чего ждут статистики от интернет-переписи, какова главная цель? Как ее итоги повлияют на подготовку к Всероссийской переписи населения 2020 года? Как будет выглядеть переписной лист на портале Госуслуг? Сложно ли его заполнить? Для чего нужен второй этап переписи с участием переписчиков в десяти пилотных районах? Как будут выглядеть переписчики? Уходят ли в прошлое традиционные бумажные переписные листы?

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