27 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба на тему: "Вызов модернизационного рывка для России: на какой опыт мы можем опереться и что должны изобрести?".
Участники:
— профессор НИУ ВШЭ Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
— историк Ростислав ИЩЕНКО.
В обсуждении темы примут участие:
— сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;
— арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;
— члены Зиновьевского клуба Искандер ВАЛИТОВ, Павел РОДЬКИН, Алексей ПАНКИН, Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ, Олег НАЗАРОВ.
Модератор — координатор Зиновьевского клуба Дмитрий КУЛИКОВ.
Межпрофессиональное и межпредметное обсуждение темы дает возможность глубже понять культурные и интеллектуальные основания для планируемой модернизации страны.
Зиновьевский клуб — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, президент Международного общества "Россия — Германия").
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