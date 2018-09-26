27 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба на тему: "Вызов модернизационного рывка для России: на какой опыт мы можем опереться и что должны изобрести?".



Участники:

— профессор НИУ ВШЭ Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;

— историк Ростислав ИЩЕНКО.



В обсуждении темы примут участие:

— сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;

— арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;

— члены Зиновьевского клуба Искандер ВАЛИТОВ, Павел РОДЬКИН, Алексей ПАНКИН, Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ, Олег НАЗАРОВ.



Модератор — координатор Зиновьевского клуба Дмитрий КУЛИКОВ.



Межпрофессиональное и межпредметное обсуждение темы дает возможность глубже понять культурные и интеллектуальные основания для планируемой модернизации страны.



Зиновьевский клуб — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, президент Международного общества "Россия — Германия").

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