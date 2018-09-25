2 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, в ходе которой состоится презентация двухтомника "История Крыма".



Участники:

— председатель Российского исторического общества Сергей НАРЫШКИН;

— директор Института российской истории РАН, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Юрий ПЕТРОВ;

— заместитель руководителя Федерального архивного агентства, руководитель авторского коллектива Андрей ЮРАСОВ;

— руководитель Крымского отделения Российского исторического общества, директор Центрального музея Тавриды Андрей МАЛЬГИН.



Это первое обобщающее научное исследование, в котором на основе достижений отечественной и зарубежной историографии, письменных, археологических и других источников комплексно рассмотрено прошлое Крымского полуострова – с древнейших времен до возвращения в состав России в марте 2014 года. В работе над книгой приняли участие 43 автора, более половины из которых – крымчане. При подготовке издания были использованы источники и документы более чем из 20-ти отечественных и зарубежных архивов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот и становятся доступными широкой общественности. Особое внимание в издании уделено историческим связям Крыма и России, дискуссионным и малоизученным вопросам. Академическое издание подготовлено Российским историческим обществом и Институтом российской истории РАН.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/