Круглый стол о перспективах дедолларизации мировой экономики

27 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Тренд на дедолларизацию: сможет ли Россия отказаться от доллара?".



Участники:

— вице-президент ТПП РФ Владимир ДМИТРИЕВ;

— заведующий кафедрой "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, экс-зампред Центробанка РФ Константин КОРИЩЕНКО;

— директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ;

— советник Управления международного сотрудничества РСПП, научный сотрудник Центра исследований международных институтов РАНХиГС Андрей ШЕЛЕПОВ.



К разговору также приглашены:

— представители Центробанка РФ, Министерства финансов РФ, Совета Федерации.



В последнее время в российских финансовых кругах активно обсуждается идея дедолларизации отечественной экономики. Но Россия не единственная, кто пытается избавиться от долларовых оков. Китай еще весной на фоне развязанной США торговой войны открыл торговлю нефтяными фьючерсами в национальной валюте. Даже ближайший союзник США – Евросоюз – в лице председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера предложил снизить зависимость Европы от американских финансовых рынков и доллара, укрепив тем самым позиции евро в качестве мировой валюты и "инструмента европейского суверенитета".



Насколько реально полностью отказаться от доллара, если в мировой финансовой системе на него приходится 70% всех расчетов? Кто из крупнейших мировых игроков в этом заинтересован? Какие шаги уже предпринимает Евросоюз? Сколько времени потребуется для перехода во взаиморасчетах между странами в национальных валютах? Какая валюта может прийти на смену доллару? Будет ли это способствовать укреплению рубля? Как это повлияет на российскую экономику? Готовы ли российские банки отказаться от использования доллара во взаимных расчетах?



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