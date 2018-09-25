Круглый стол об осеннем призыве в год 100-летия комиссариата Москвы

27 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Москвичи на службе России. Звездный призыв".
Участники:
— военный комиссар города Москвы Виктор ЩЕПИЛОВ;
— руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий СУЧКОВ;
— заместитель руководителя Департамента образования города Москвы Игорь ПАВЛОВ;
— народный артист СССР Василий ЛАНОВОЙ;
— генеральный директор Благотворительного фонда "Сильная армия" Алина ИВАНОВА;
— президент Федерации силового многоборья Иван МЕЧИШЕВ;
— актер, телеведущий Егор БЕРОЕВ.
1 октября начнется осенний призыв в Вооруженные силы России. В год 100-летия Московского военного комиссариата открытие армейских сборов в столице будет отмечено большой молодежной акцией "Москвичи на службе России. Звездный призыв", которая пройдет 6 октября в Парке Победы на Поклонной горе. В этом году мероприятие впервые будет открытым не только для призывников, но и для всех желающих. Посетители смогут увидеть высокотехнологичные военные разработки, показательные выступления и мастер-классы по экстремальным видам спорта и боевым состязаниям с применением военной техники, а также шоу с участием популярных артистов.
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