Круглый стол о ситуации в Сирии

26 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Актуальная ситуация в Сирии".



Участники:

— заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;

— заместитель председателя Российского союза ветеранов генерал-майор Владимир РОМАНЕНКО;

— ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;

— старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Николай СУРКОВ.



К разговору приглашены:

— директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ;

— представители Федерального Собрания РФ, эксперты-востоковеды.



24 сентября, накануне 3-летней годовщины (30 сентября) с начала использования российских вооруженных сил в Сирии против запрещенных в нашей стране террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", стало известно о решении руководства России передать ЗРК С-300 сирийским военным. Это стало ответом на безответственные действия Израиля в Сирии и было продиктовано необходимостью гарантировать безопасность российских военных. В рамках круглого стола речь пойдет о ситуации в Сирии, о результатах, которых за прошедшие три года удалось добиться российским военным, а также о реализации достигнутых в Сочи договоренностей между лидерами России и Турции по созданию к 15 октября демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб.

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