Круглый стол о внешней и внутренней политике Британии

26 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Британия в шаге от брекзита. Почему растет недовольство политикой премьера?".



Участники:

— директор по развитию Российского совета по международным делам, советник-посланник (в ранге Посла) Посольства России в Великобритании (2011–2017 гг.) Александр КРАМАРЕНКО;

— доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;

— доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО;

— профессор Дипломатической академии МИД России Сергей БОЛЬШАКОВ;

— старший научный сотрудник РИСИ Анна ВИЛОВАТЫХ.

К разговору приглашены эксперты Института Европы РАН.



30 сентября – 3 октября в Бирмингеме пройдет ежегодная партийная конференция британских консерваторов. Она состоится в условиях внутрипартийного кризиса и недовольства однопартийцев политикой лидера партии – премьера Терезы Мэй. Тупик, в котором оказались переговоры по брекзиту, по мнению многих аналитиков, грозит правящей Консервативной партии сменой лидера, а всей стране – серьезным политическим кризисом. Кроме того, к запланированному на 22–23 октября саммиту ЕС, необходимо урегулировать и множество связанных с брекзитом проблемных вопросов, существующих между Брюсселем и Лондоном.



Насколько едина Консервативная партия в вопросе будущих взаимоотношений Британии с ЕС? Почему консерваторы недовольны действиями своего лидера? В чем суть внешнеполитической стратегии Лондона? Чем можно объяснить существующую сегодня в Британии антироссийскую истерию?



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