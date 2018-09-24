Круглый стол о профилактике национального и религиозного экстремизма

26 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Профилактика национального и религиозного экстремизма в России".



Участники:

— член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;

— член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;

— руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев СЕМЕНОВ;

— член Общественной палаты РФ, глава Духовного собрания мусульман России Альбир КРГАНОВ;

— член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан БЕЗПАЛЬКО.



В ходе мероприятия будет представлен доклад Московского бюро по правам человека "Нелинейный радикализм. Агрессивная ксенофобия и нетерпимость в Российской Федерации в январе – августе 2018 года: основные тенденции". Помимо анализа ксенофобских и экстремистских проявлений, в докладе рассматривается политика государства по противостоянию этому вызову и общественно-политическая реакция. За предыдущие годы на государственном уровне сформированы базовые правовые и доктринальные документы, определяющие фундаментальные основы российской государственной национальной политики.



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