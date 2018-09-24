Пресс-конференция президента ОКР Станислава Позднякова

28 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в преддверии III летних юношеских Олимпийских игр.



Участники:

— президент Олимпийского комитета России Станислав ПОЗДНЯКОВ;

— руководитель Главного управления ОКР по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей КОНОКОТИН.



Соревнования пройдут в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 6 по 18 октября 2018 г. В них примут участие около 4 тысяч спортсменов из 206 стран в возрасте от 15 до 18 лет, которые разыграют между собой награды в 32 видах спорта, включая 5 новых. Как проходит подготовка сборной России? Каковы медальные планы? Какие проекты реализует Олимпийский комитет России для развития детско-юношеского спорта?



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Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/