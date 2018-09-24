Пресс-конференция о рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров"

25 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная релизу XIX рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров".



К участию приглашены:

— президент-основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;

— исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Олег АНАНЬЕВ;

— исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав ЕВСЕЕВ;

— генеральный директор компании KFC Россия и СНГ Раиса ПОЛЯКОВА;

— генеральный директор РИД Игорь БЕЛИКОВ;

— генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;

— президент группы компаний "Русские башни" Александр ЧУБ;

— вице-президент по стратегическому маркетингу группы компаний "Просвещение" Алексей ШАПОВАЛОВ;

— президент группы компаний "Медси" Елена БРУСИЛОВА;

— управляющий партнер компании EY по странам СНГ Александр ИВЛЕВ.

Модератор – директор Дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ.



МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером, а АЭИ "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" – стратегическим партнером рейтинга.



Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" — проект Ассоциации менеджеров и ИД "КоммерсантЪ", публикуется ежегодно в течение 19-ти лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях по мнению представителей профессионального сообщества. В ходе пресс-конференции Ассоциация менеджеров представит результаты исследования, проведенного на основе рейтинга. Цель исследования – составить портрет успешного управленца, проследить его карьерный путь.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/