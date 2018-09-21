Пресс-конференция в преддверии Чемпионата мира по тяжелой атлетике

25 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Итоги Чемпионата России по тяжелой атлетике в преддверии Чемпионата мира – 2018".



Участники:

— президент Федерации тяжелой атлетики России Максим АГАПИТОВ;

— председатель Антидопинговой комиссии ФТАР Александр ПЕТРОВ;

— бронзовый призер XXX Олимпийских игр по тяжелой атлетике Руслан АЛБЕГОВ;

— представитель Министерства спорта РФ.



В рамках мероприятия будут проанализированы результаты кандидатов в сборные, показанные на российском чемпионате, который проходил в Ростове-на-Дону c 3 по 10 сентября 2018 г. Будет освещена деятельность ФТАР в период отстранения по решению Исполкома IWF c 20 октября 2017 года сборных команд России от участия в международных соревнованиях. Какие задачи стоят перед нашими сборными на Чемпионате мира – 2018, который пройдет в Ашхабаде (Туркменистан) с 1 по 10 ноября?



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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.

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