Пресс-конференция с участием вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой

25 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского конкурса журналистских работ "Правда и справедливость".



Участники:

— сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы РФ Ольга ТИМОФЕЕВА;

— председатель Общественного совета фонда "Правда и справедливость", заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай БУДУЕВ;

— председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ.



В рамках пресс-конференции будет объявлено о начале заявочной кампании пятого всероссийского конкурса журналистских работ, освещающих социальные проблемы. Конкурс является крупнейшим в нашей стране по географии участников и количеству присланных материалов. Так, на IV Всероссийский конкурс журналистских работ, итоги которого были подведены на Медиафоруме ОНФ в Калининграде в феврале 2018 года, поступило около 5,5 тысяч работ из всех регионов страны.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/