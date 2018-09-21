Пресс-конференция с участием вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой

25 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского конкурса журналистских работ "Правда и справедливость".
Участники:
— сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы РФ Ольга ТИМОФЕЕВА;
— председатель Общественного совета фонда "Правда и справедливость", заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай БУДУЕВ;
— председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ.
В рамках пресс-конференции будет объявлено о начале заявочной кампании пятого всероссийского конкурса журналистских работ, освещающих социальные проблемы. Конкурс является крупнейшим в нашей стране по географии участников и количеству присланных материалов. Так, на IV Всероссийский конкурс журналистских работ, итоги которого были подведены на Медиафоруме ОНФ в Калининграде в феврале 2018 года, поступило около 5,5 тысяч работ из всех регионов страны.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/