Пресс-конференция о турнире по баскетболу "Кубок им. А.Я. Гомельского"

25 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная Международному турниру по баскетболу "Кубок им. А.Я. Гомельского".



Участники:

— руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай ГУЛЯЕВ;

— генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр ПОЛИНСКИЙ;

— исполнительный директор — генеральный секретарь Российской федерации баскетбола Наталья ГАЛКИНА;

— президент и генеральный директор БК ЦСКА Андрей ВАТУТИН;

— председатель Совета ветеранов ПБК ЦСКА, олимпийский чемпион Сергей ТАРАКАНОВ;

— руководитель Международного благотворительного фонда им. А.Я. Гомельского Евгений ГОМЕЛЬСКИЙ.



Соревнования пройдут в УСК ЦСКА 29 и 30 сентября 2018 года.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/