Пресс-конференция о турнире по баскетболу "Кубок им. А.Я. Гомельского"

25 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная Международному турниру по баскетболу "Кубок им. А.Я. Гомельского".
Участники:
— руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай ГУЛЯЕВ;
— генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр ПОЛИНСКИЙ;
— исполнительный директор — генеральный секретарь Российской федерации баскетбола Наталья ГАЛКИНА;
— президент и генеральный директор БК ЦСКА Андрей ВАТУТИН;
— председатель Совета ветеранов ПБК ЦСКА, олимпийский чемпион Сергей ТАРАКАНОВ;
— руководитель Международного благотворительного фонда им. А.Я. Гомельского Евгений ГОМЕЛЬСКИЙ.
Соревнования пройдут в УСК ЦСКА 29 и 30 сентября 2018 года.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/