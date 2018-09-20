Пресс-конференция об уголовном и административном преследовании бизнеса

24 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная тенденциям в сфере уголовного и административного преследования бизнеса.



Участники:

— вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Марина БЛУДЯН;

— исполнительный директор Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", руководитель проекта "Бюро защиты прав" Андрей ШУБИН.



В рамках президентского гранта "Опора России" реализует социально-просветительский проект "Бюро защиты прав", ориентированный на оказание юридической помощи предпринимателям. Тенденцией последнего времени является усиление уголовного и административного давления на бизнес. Это происходит на фоне позитивных изменений в уголовном законодательстве и законодательстве о проверках. Ответственность чиновников за вмешательство в бизнес-процессы несоразмерна – ни одного реального срока за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности за последние годы.



В ходе пресс-конференции будут обсуждены вопросы эффективности гуманизации уголовного законодательства и совершенствования законодательных мер по снижению давления на бизнес, даны рекомендации предпринимателям, столкнувшимся с нарушениями прав. Также будут представлены результаты исследования тенденций в области уголовного преследования предпринимателей и проверок бизнеса контрольно-надзорными органами.



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