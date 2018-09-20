Пресс-конференция о работе Комитета ГД по транспорту и строительству

25 сентября в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгения МОСКВИЧЕВА, посвященная планам работы в рамках осенней сессии.



Речь пойдет о возможном увеличении в 4 раза штрафов за задержку авиарейсов перевозчиком, о лицензировании деятельности легкового такси и о железнодорожных переездах. Также планируется обсудить ситуацию на рынке ОСАГО и процесс реализации поручения Президента России по приведению в нормативное состояние федеральных и региональных автомобильных дорог.



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