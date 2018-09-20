Видеомост Москва–Новосибирск–Кострома об акции "Безопасность детства"

24 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Новосибирск – Кострома по итогам I этапа Всероссийской акции "Безопасность детства".



Участники в Москве:

— уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;

— старший помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации Игорь КОМИССАРОВ;

— начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и исполнения административного законодательства Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России Станислав КОЛЕСНИК;

— руководитель департамента молодежных программ Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Игорь КАСТЮКЕВИЧ;

— руководитель Совета отцов при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Андрей КОЧЕНОВ.



В Новосибирске:

— уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь ЗЯБРЕВА.



В Костроме:

— уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области Татьяна БЫСТРЯКОВА.



Региональные детские омбудсмены и представители общественных организаций расскажут о своем опыте работы. Какие опасные для детей места были выявлены в ходе акции? Какие действия предприняты, чтобы исправить ситуацию?



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