Видеомост Москва–Новосибирск–Кострома об акции "Безопасность детства"

24 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Новосибирск – Кострома по итогам I этапа Всероссийской акции "Безопасность детства".
Участники в Москве:
— уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;
— старший помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации Игорь КОМИССАРОВ;
— начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и исполнения административного законодательства Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России Станислав КОЛЕСНИК;
— руководитель департамента молодежных программ Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Игорь КАСТЮКЕВИЧ;
— руководитель Совета отцов при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Андрей КОЧЕНОВ.
В Новосибирске:
— уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь ЗЯБРЕВА.
В Костроме:
— уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области Татьяна БЫСТРЯКОВА.
Региональные детские омбудсмены и представители общественных организаций расскажут о своем опыте работы. Какие опасные для детей места были выявлены в ходе акции? Какие действия предприняты, чтобы исправить ситуацию?
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