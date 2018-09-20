25 сентября 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная вопросам защиты прав предпринимателей при необоснованном применении ст. 210 УК РФ "Создание преступного сообщества".



Участники:

— уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис ТИТОВ;

— общественный омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей, эксперт Агентства Стратегических инициатив по продвижению новых проектов, председатель Ассоциации защиты бизнеса Александр ХУРУДЖИ;

— заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по образованию и науке Борис ЧЕРНЫШЕВ;

— профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья КРЫЛОВА;

— правозащитник, журналист, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Общественного совета ФСИН России Ева МЕРКАЧЕВА;

— правозащитник, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван МЕЛЬНИКОВ;

— адвокаты Славик БРСОЯН, Владимир ГОРЕЛИК.



Давление на бизнес при помощи сфабрикованных уголовных дел является серьезным нарушением прав человека и остается большой проблемой для экономики и законности. В ходе мероприятия участники приведут примеры необоснованной практики применения ст. 210 УК РФ, обсудят возможность исключения применения данной статьи по отношению к предпринимательской деятельности, дадут рекомендации бизнесменам в случае опасности рейдерского захвата, выскажут свое экспертное мнение.



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