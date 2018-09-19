Круглый стол о ситуации на Украине

21 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Политический, дипломатический, духовный и языковой раскол: куда дрейфует Украина?".



Участники:

— заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН;

— заместитель декана факультета мировой экономики и международных отношений НИУ ВШЭ Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;

— доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт РСМД Александр ГУЩИН;

— ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег НЕМЕНСКИЙ.



19 сентября на Украине вступил в силу указ о непролонгации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Ранее президент Порошенко утвердил соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. Политический демарш совпал с серьезными событиями, которые происходят на Украине вокруг возможного предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. В довершение всего на Украине вновь активизировалась борьба с русским языком. Львовский областной совет принял решение ввести мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта". На Украине идет непрекращающаяся война со свободой слова и СМИ, представляющими альтернативные точки зрения. Неугодных журналистов сажают в тюрьмы за их позицию. Среди них – главный редактор РИА Новости – Украина Кирилл Вышинский. Какие последствия все эти шаги будут иметь для Украины?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/