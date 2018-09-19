Пресс-конференция о роли семьи в современном обществе

2 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума "Семья в многонациональной России" и X Международного фестиваля семейных династий "Вера. Надежда. Любовь".



К участию приглашены:

— первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан АББЯСОВ;

— депутат Московской городской Думы Лариса КАРТАВЦЕВА;

— президент Фестиваля семейных династий "Вера. Надежда. Любовь", режиссер Борис ГРАЧЕВСКИЙ;

— народная артистка России Надежда БАБКИНА;

— президент фонда "Возрождение и Надежда" Ирина БОГАЧЕВА;

— член Комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина ЗГАНИЧ;

— заместитель руководителя Департамента труда и социальной поддержки граждан города Москвы Екатерина БЕРБЕР;

— заслуженный артист России, композитор Дмитрий ДУНАЕВ и другие.



Участники мероприятия обсудят ключевые вопросы создания условий для повышения значимости семьи в современном обществе, благополучной жизни с учетом национальных особенностей и религиозной принадлежности.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/