Пресс-конференция о роли семьи в современном обществе

2 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума "Семья в многонациональной России" и X Международного фестиваля семейных династий "Вера. Надежда. Любовь".
К участию приглашены:
— первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан АББЯСОВ;
— депутат Московской городской Думы Лариса КАРТАВЦЕВА;
— президент Фестиваля семейных династий "Вера. Надежда. Любовь", режиссер Борис ГРАЧЕВСКИЙ;
— народная артистка России Надежда БАБКИНА;
— президент фонда "Возрождение и Надежда" Ирина БОГАЧЕВА;
— член Комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина ЗГАНИЧ;
— заместитель руководителя Департамента труда и социальной поддержки граждан города Москвы Екатерина БЕРБЕР;
— заслуженный артист России, композитор Дмитрий ДУНАЕВ и другие.
Участники мероприятия обсудят ключевые вопросы создания условий для повышения значимости семьи в современном обществе, благополучной жизни с учетом национальных особенностей и религиозной принадлежности.
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Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
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