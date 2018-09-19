Брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова

20 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковника Анатолия СИДОРОВА с видеоподключением площадок в Астане, Бишкеке, Ереване, Минске на тему: "Готовность органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к проведению совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018".



С 1 октября по 2 ноября на территории четырех стран Центрально-Азиатского региона – России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана – пройдет совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство-2018", которое включает учения разведывательных подразделений Вооруженных сил государств-членов ОДКБ "Поиск-2018", учения Коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие-2018", учения Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2018" и коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ "Рубеж-2018".



Будет отрабатываться комплекс мероприятий по предотвращению, разрешению военного конфликта и постконфликтному урегулированию. В рамках брифинга речь пойдет об основных угрозах военной безопасности государств-членов Организации, о целях, задачах и этапах учения, об особенностях проведения в этом году, а также о привлекаемых силах и средствах. Оперативно-стратегическое учение "Боевое братство-2018" является основным мероприятием оперативной и боевой подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ и проводится в соответствии с Планом совместной оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2018 год.

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