Круглый стол о новых формах профориентации

20 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Когнитивные науки в профессиях будущего".



Участники:

— президент Ассоциации кружков и ответственный секретарь оргкомитета Олимпиады Национальной технологической инициативы Алексей ФЕДОСЕЕВ;

— руководитель подгруппы "НейроОбразование" рабочей группы НТИ "НейроНет" Евгений ПЛУЖНИК;

— редактор научно-популярного журнала "Кот Шрёдингера" Григорий ТАРАСЕВИЧ;

— руководитель профориентационного центра и довузовской подготовки Центра когнитивных исследований "Про Psy" Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга ЕСЕНИНА;

— заместитель руководителя профориентационного центра и довузовской подготовки Центра когнитивных исследований "Про Psy" МГППУ Наталия ИЛЮХИНА.



Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.



Мероприятие станет частью деловой программы Фестиваля когнитивной науки COGFEST, организованного Центром когнитивных исследований "Про Psy" Московского государственного психолого-педагогического университета. Ученые и практики в области когнитивных наук обсудят вопросы новых форм профориентации в направлении профессий будущего.

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