Пресс-конференция о турнире по современному пятиборью "Кубок Кремля"

20 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция, посвященная Международным соревнованиям по современному пятиборью "Кубок Кремля".



Участники:

— руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай ГУЛЯЕВ;

— президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент Международного союза современного пятиборья Вячеслав АМИНОВ;

— главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион Андрей МОИСЕЕВ;

— первый заместитель генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр БУЗДАКОВ;

— чемпионка мира 2017 года Гульназ ГУБАЙДУЛЛИНА;

— олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Александр ЛЕСУН.



23 сентября в спортивном комплексе ЦСКА (Ленинградский проспект, 39) состоятся соревнования по фехтованию и плаванию. Также турнир будет походить на конно-спортивной базе ЦСКА (улица Дыбенко, 5).

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/