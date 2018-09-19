Лекция в преддверии 150-летия со дня рождения Ольги Книппер-Чеховой

20 сентября в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная лекция профессора кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института им. А.М. Горького, доктора филологических наук Галины ЗАВГОРОДНЕЙ в преддверии 150-летия со дня рождения Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой (21 сентября).



В чем историческая заслуга жены писателя? Почему ее считают создательницей образов "чеховских женщин"? Каков ее вклад в русскую культуру?



*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!



Регистрация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход на территорию агентства строго при предъявлении паспорта.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/