Пресс-конференция посла Саудовской Аравии в России Р.Х. Кримли

21 сентября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации Раида Халеда КРИМЛИ в преддверии Национального дня, который отмечается с момента провозглашения Королевства (23 сентября 1932 года).



Представитель саудовского внешнеполитического ведомства сделает ретроспективный анализ ситуации в стране за 86 лет, осветит успехи и нерешенные проблемы, расскажет о текущем состоянии и перспективах российско-саудовского взаимодействия. Также будут затронуты вопросы, связанные с обстановкой на Ближнем Востоке и в горячих точках.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/