Круглый стол к 80-летию заключения Мюнхенского соглашения

27 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Мюнхенский сговор: уроки для современного мира", приуроченный к 80-летию заключения Мюнхенского соглашения.



Участники:

— советник МИА "Россия сегодня", генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;

— обозреватель журнала "Историк", доктор исторических наук Олег НАЗАРОВ;

— профессор современной истории в Университетском колледже Корка в Ирландии Джеффри РОБЕРТС;

— заведующий Центром евразийских исследований РГСУ Кирилл ШЕВЧЕНКО (Белоруссия);

— директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий БУНЕВИЧ;

— ученый секретарь Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий СУРЖИК.



Мюнхенский сговор 1938 г. стал ключевым эпизодом на пути развязывания Второй мировой войны. Как и почему образцовые демократии – Великобритания и Франция – пошли на соглашение с фашистскими режимами Германии и Италии и принесли в жертву союзное государство Чехословакию? Каких результатов ожидали "имперские снобы" — и какие получили? Что мог сделать и делал СССР в ситуации, когда назревала большая война, а один его союзник предавал другого? Как передавалась эстафетная палочка национального чванства от старых империй к новым? Какие уроки Европа и весь мир должны усвоить из трагических событий конца 1930-х годов?



В рамках круглого стола будет представлен научно-популярный сборник "Мюнхен-1938: падение в бездну Второй мировой", созданный международным коллективом историков к 80-летию Мюнхенского сговора. Цель издания сборника и проведения круглого стола — вооружить политиков, журналистов и неравнодушных к отечественной истории людей фактами и аргументами для борьбы с фальсификаторами истории.



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