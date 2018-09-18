Пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля "Круг света"

20 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная проведению VIII Московского международного фестиваля "Круг света" в Москве и Севастополе.



Участники:

— руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай ГУЛЯЕВ;

— начальник управления Представительства Севастополя в Москве Александр АНДРЕЕВ;

— президент Коммуникационной группы LBL (уполномоченного организатора фестиваля "Круг света" по поручению Правительства Москвы) Татьяна ЛИФАНТЬЕВА;

— креативный директор Коммуникационной группы LBL (уполномоченного организатора фестиваля "Круг света" по поручению Правительства Москвы) Вячеслав ГАВРИЛОВ.



VIII Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет с 21 по 25 сентября на семи площадках столицы: Гребном канале, Театральной площади, в парках "Царицыно" и "Коломенское", в Музее Победы на Поклонной горе, концертном зале "Мир" и центре Digital October. 22 и 23 сентября фестиваль состоится и в Севастополе. Жителей и гостей города ждет световое представление, виджеинг и красочный фейерверк. Фестиваль "Круг света" проводится при поддержке Правительства Москвы. В прошлом году его посетили около 4 миллионов человек, в этом году ожидается более 5 миллионов зрителей.



Каким будет восьмой фестиваль "Круг света"? Что подготовили организаторы в Севастополе?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/