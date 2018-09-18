Пресс-конференция главы Комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова

20 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрия МОРОЗОВА, посвященная планам работы в рамках осенней сессии.



Речь пойдет о принимаемых и планируемых мерах для увеличения продолжительности жизни, о повышении эффективности системы охраны здоровья людей в возрасте, а также о проекте Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам клинических рекомендаций".



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru