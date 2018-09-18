19 сентября в 9:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится стратегический форум "Транспортная инфраструктура России".



Участники:

– представители профильных федеральных и региональных ведомств транспортного сектора;

– руководители банков, инвестиционных фондов, инфраструктурных и строительных компаний;

– ведущие эксперты в сфере развития транспортной инфраструктуры и ГЧП.



Форум проходит с 2015 года и входит в цикл мероприятий инфраструктурного конгресса "Росинфра", организаторами которого выступают Национальный центр ГЧП и фонд "Росконгресс". Главная цель форума – выработка консолидированных предложений для развития транспортной инфраструктуры.

В рамках пленарной дискуссии планируется обсудить план развития магистральной инфраструктуры, методику оценки отбора проектов, претендующих на господдержку, синхронизацию развития различных видов транспортной и нетранспортной инфраструктуры. На отраслевых сессиях участники форума сформируют предложения по развитию транзитного потенциала и интеграции России в международные транспортные коридоры, обсудят модели привлечения частных инвесторов в развитие портовой инфраструктуры и механизмы ее эффективного использования, а также предложат решения, которые позволят привлечь бизнес в проекты по реконструкции малых региональных аэропортов и расширению сети межрегиональных авиационных маршрутов. На автодорожной сессии будут обсуждены планы достижения целевых показателей по развитию дорог, представлены первые результаты реализации региональных ГЧП-проектов с федеральной поддержкой, рассмотрены источники финансирования. На отдельную сессию будет вынесена тема развития ГЧП в легкорельсовом транспорте. Применение механизмов ГЧП для реализации IT-проектов станет предметом интеллектуальных дебатов "Цифровизация транспортного комплекса: будущее за "умной" инфраструктурой".



Подробная программа мероприятия и регистрация доступны на сайте



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/