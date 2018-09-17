Круглый стол о перспективах мирного договора с Японией

19 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Россия — Япония: быть ли мирному договору?".



Участники:

— заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД России, заместитель министра иностранных дел России (1993–1996 гг.), Чрезвычайный и Полномочный Посол (Посол в Японии 1996–2003 гг.), член РСМД Александр ПАНОВ;

— руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий КИСТАНОВ;

— научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН, преподаватель кафедры востоковедения МГИМО МИД России, эксперт РСМД Владимир НЕЛИДОВ.



20 сентября в Японии пройдут выборы лидера Либерально-демократической партии, в которых будет принимать участие действующий премьер-министр страны Синдзо Абэ. За неделю до этого события на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Президент России Владимир Путин выступил с инициативой заключить с Японией до конца года мирный договор "без всяких предварительных условий". Однако власти Японии, включая премьер-министра, пока не высказались в поддержку предложения российского лидера. Может ли изменить подход премьер-министр Абэ к этому вопросу в случае победы на выборах главы партии? Какие цели преследует Япония в отношении России? Заинтересована ли Япония в мирном договоре с Россией и полноценном взаимовыгодном взаимодействии – или исключительно в получении островов? Может ли Россия рассчитывать на Японию как на надежного партнера с учетом очень тесной связи Японии с США?



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