Пресс-конференция ФАС РФ о результатах отмены национального роуминга

21 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Федеральная антимонопольная служба России: итоги отмены национального роуминга".



Участники:

— заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий ГОЛОМОЛЗИН;

— начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена ЗАЕВА;

— исполнительный вице-президент по развитию и стратегии бизнеса ПАО "Вымпелком" Александр ПОПОВСКИЙ.



В рамках мероприятия речь пойдет о результатах рассмотрения дел по отмене роуминга в РФ, а также о дальнейшем совершенствовании межоператорских роуминговых взаимоотношений.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/