Пресс-конференция о Московском чемпионате по актерской импровизации

25 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвященная второму сезону театрального проекта "Московский чемпионат по актерской импровизации".



Участники:

— министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ;

— начальник Управления театров и концертных организаций Департамента культуры города Москвы Наталья ДРОЖНИКОВА;

— художественный руководитель и директор Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег МЕНЬШИКОВ;

— художественный руководитель Театра на Юго-Западе Олег ЛЕУШИН;

— художественный руководитель театра "Модерн" Юрий ГРЫМОВ;

— автор и руководитель проекта "Импровизационный батл", актер Театра на Юго-Западе Максим ДРАЧЕНИН.



Второй Московский чемпионат по актерской импровизации, который состоится в октябре – ноябре 2018 года при поддержке Департамента культуры города Москвы, объединит восемь столичных театров: Театр на Юго-Западе, Театр им. М.Н. Ермоловой, Театр Романа Виктюка, Мастерскую Петра Фоменко, Театр на Малой Бронной, Театр п/р О. Табакова, театры "Сфера" и "Эрмитаж".



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/