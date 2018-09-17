Презентация нового фирменного стиля авиакомпании Red Wings Airlines

20 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция генерального директора авиакомпании Red Wings Airlines Евгения КЛЮЧАРЕВА, на которой будет представлен ее новый фирменный стиль.



Российская авиакомпания, созданная в 1999 году, дважды становилась победителем престижной премии "Крылья России", а в 2017 году стала номинантом сразу в трех категориях. Стратегическая задача компании – осуществлять доступные и надежные авиаперевозки по всей территории России и стран ближнего зарубежья. Базовый аэропорт – "Домодедово", г. Москва. Red Wings Airlines выполняет полеты более чем по 60-ти маршрутам, связывающим города центральной и западной частей РФ между собой и с самыми востребованными курортами страны и ближнего зарубежья.



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