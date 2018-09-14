Круглый стол о новых формах профориентации

20 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Когнитивные науки в профессиях будущего".
Участники:
— президент Ассоциации кружков и ответственный секретарь оргкомитета Олимпиады Национальной технологической инициативы Алексей ФЕДОСЕЕВ;
— руководитель подгруппы "НейроОбразование" рабочей группы НТИ "НейроНет" Евгений ПЛУЖНИК;
— редактор научно-популярного журнала "Кот Шрёдингера" Григорий ТАРАСЕВИЧ;
— руководитель профориентационного центра и довузовской подготовки Центра когнитивных исследований "Про Psy" Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга ЕСЕНИНА;
— заместитель руководителя профориентационного центра и довузовской подготовки Центра когнитивных исследований "Про Psy" МГППУ Наталия ИЛЮХИНА.
Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
Мероприятие станет частью деловой программы Фестиваля когнитивной науки COGFEST, организованного Центром когнитивных исследований "Про Psy" Московского государственного психолого-педагогического университета. Ученые и практики в области когнитивных наук обсудят вопросы новых форм профориентации в направлении профессий будущего.
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