Пресс-конференция сенатора Алексея Пушкова с презентацией новой книги

18 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция члена Совета Федерации, председателя Комиссии СФ по информационной политике Алексея ПУШКОВА, в ходе которой будет представлена его новая книга "Глобальные шахматы. Русская партия".



Автор, бывший непосредственным участником ряда важных событий мировой политики конца ХХ – начала ХХI вв., анализирует внешнюю политику России новейшего времени и показывает, как менялась международная повестка на протяжении последних десятилетий. Как изменилась позиция страны на международной арене в годы правления Михаила Горбачева? Откуда пошла дипломатия добровольного подчинения Западу при Борисе Ельцине и Андрее Козыреве? Какую миссию взял на себя во внешней политике Евгений Примаков? Что изменилось в наших отношениях с Западом после Мюнхенской речи Владимира Путина? И почему не имеет шансов на успех политика сдерживания России? В рамках пресс-конференции также будут прокомментированы актуальные события международной повестки, проблемы сирийского урегулирования, отношения России с США и Европейским Союзом.



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