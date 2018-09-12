Круглый стол о проблеме Идлиба и политическом урегулировании в Сирии

13 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийный круглый стол по проблемам сирийского урегулирования в свете ситуации, сложившейся вокруг Идлиба.



Участники:

— директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ;

— заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ;

— руководитель Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, эксперт РСМД Василий КУЗНЕЦОВ;

— старший научный сотрудник ИМЭМО, эксперт РСМД Николай СУРКОВ.



11 сентября спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура провел консультации с представителями стран-гарантов перемирия в Сирии ("астанинская тройка") по вопросу формирования комитета по разработке новой конституции Сирии. Создана группа, которая займется ее подготовкой. Однако окончательно перевести сирийское урегулирование в политическую плоскость сейчас не позволяет нерешенность проблемы Идлиба – последней провинции, неподконтрольной Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана. Прийти к единому мнению не удалось из-за различий в позициях России и Турции. Сорвать процесс нормализации ситуации в Сирии всячески стремятся США. Вашингтон угрожает применением военной силы в случае начала штурма провинции, к чему готовятся правительственные войска. Как разрешится проблема Идлиба? Какой компромисс возможен между Москвой и Анкарой в этом вопросе? Как далеко могут пойти США в своей сирийской политике? Смогут ли Россия и США прийти к консенсусу по сирийской проблеме? Существует ли риск повторной эскалации войны в этой стране?



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