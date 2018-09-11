Пресс-конференция по итогам Всероссийской сельхозпереписи

25 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Динамика развития аграрного сектора по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи".
Участники:
— заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Константин ЛАЙКАМ;
— заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена ФАСТОВА;
— академик РАН, врио директора Всероссийского института аграрных проблем им. А.А. Никонова Александр ПЕТРИКОВ;
— президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир ПЛОТНИКОВ.
В рамках мероприятия руководством Росстата будут представлены окончательные итоги одного из наиболее масштабных статистических наблюдений последних лет. Получена достоверная информация о произошедших структурных изменениях в отрасли, о тенденциях развития сельского хозяйства, о роли каждой категории сельхозпроизводителей в формировании продовольственных ресурсов страны.
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