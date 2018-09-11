Пресс-конференция с участием вице-спикера ГД РФ Ольги Тимофеевой

13 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная решению проблем лесной отрасли.



Участники:

— вице-спикер Госдумы РФ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга ТИМОФЕЕВА;

— первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, модератор тематической площадки ОНФ "Экология" Владимир ГУТЕНЕВ;

— заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Николай БУДУЕВ;

— координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий МИРОНОВ.



В национальном проекте "Экология", созданном для реализации нового "майского указа" Президента России В.В. Путина, стоит задача довести воспроизводство лесов до отметки в 100%. Как достичь этого показателя? Каковы основные проблемы лесной отрасли? Как улучшить ситуацию и увеличить поступления в бюджет из лесной сферы? В рамках мероприятия будет представлен аналитический доклад "Российский лес", а также подведены итоги всероссийского мониторинга по выявлению субъектов реализации незаконно заготовленной древесины.



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