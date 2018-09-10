Круглый стол об актуальных вопросах международной безопасности

17 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Россия и мировые порядки: 400 лет соперничества и взаимодействия".



Участники:

— заведующая кафедрой политической теории МГИМО МИД России Татьяна АЛЕКСЕЕВА;

— руководитель Центра военно-политических исследований ИСКРАН Владимир БАТЮК;

— заведующий кафедрой международных организаций факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;

— старший преподаватель факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Василий ВЕСЕЛОВ;

— доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО;

— программный директор Российского совета по международным делам Иван ТИМОФЕЕВ.



18 сентября начнет работу 73-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Созданная как один из центральных элементов Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, ООН по-прежнему остается главной площадкой для обсуждения вопросов войны и мира. Основанный на гегемонии США однополярный мир не смог обеспечить стабильность и безопасность, парализовал ООН, породил новые вызовы и угрозы. Сегодня мир стоит на пороге радикального пересмотра принципов глобального переустройства.



Можно ли обеспечить гладкий переход к многополярному миру? Может ли исторический опыт смены мировых порядков предупредить от роковых ошибок и необдуманных решений, способных поставить мир на грань катастрофы? Какова роль России в этом процессе? Чего ждать от США и их союзников? Какое место в мировой политике уготовано Евросоюзу? Как будут позиционировать себя Китай и другие страны с развивающейся экономикой? Как минимизировать наследие войн и конфликтов в различных регионах мира?



В рамках круглого стола будет представлена книга "История международных отношений: 1648-1945", которая позволит посмотреть на современную ситуацию в мире с учетом опыта взаимодействия и соперничества стран на международной арене в разные исторические периоды.



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