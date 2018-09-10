Пресс-конференция по итогам конкурса имени Олеся Бузины

17 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция по итогам Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины.



Участники:

— мать Олеся Бузины, председатель жюри конкурса Валентина БУЗИНА;

— сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", сокоординатор конкурса Ольга ЗИНОВЬЕВА;

— директор Института ЕАЭС, обозреватель Агентства "Спутник", сокоординатор конкурса Владимир ЛЕПЕХИН;

— писатель, член Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Сергей ШАРГУНОВ;

— декан факультета телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий ТРЕТЬЯКОВ;

— президент Международной славянской академии Сергей БАБУРИН;

— глава Совета украинских землячеств в Москве Николай ЛЯХ;

— президент фонда "Отрада", сокоординатор конкурса Евгений ШАБАЕВ;

— журналист, сокоординатор конкурса Оксана ШКОДА;

— председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса ШЕСЛЕР;

— журналист, секретарь Союза журналистов Москвы Виктор ЧЕРЕМУХИН.



Во время пресс-конференции состоится официальное вручение премий лауреатам и дипломантам Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины за 2017–2018 гг. Премия была учреждена в память об украинском писателе, журналисте, телеведущем, убитом 16 апреля 2015 года в Киеве. Награда вручается раз в два года за достижения в области литературы, журналистики и общественной деятельности, связанные с историей Украины и России и актуальными событиями в обеих странах. На конкурс было подано около ста заявок по следующим номинациям: журналистика, политическая аналитика в СМИ, военная журналистика, литературные произведения, публицистика, телепрограммы и видеопродукт, Интернет и блоги, правозащитная и общественная деятельность, гражданская позиция.



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